Advertisement

فنون ومشاهير

لأول مرة.. معتصم النهار يكشف تفاصيل عودته لزوجته

Lebanon 24
21-04-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1190196-638493242993991097.jpeg
Doc-P-1190196-638493242993991097.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فاجأ الممثل السوري معتصم النهار، جمهوره ومتابعيه بالحديث لأول مرة عن تفاصيل طلاقه من زوجته لين برنجكجي ومن ثم عودتهما مؤخرا، كاشفا الكثير من الاسرار عن علاقتهما.
وخلال حلوله ضيفا على برنامج "عمر جديد" الذي تقدمه الإعلامية نسرين ظواهرة على قناة "أغاني أغاني"، تحدث معتصم النهار بشفافية لأول مرة عن الكثير من الجوانب في حياته الفنية والشخصية على حد سواء.
Advertisement
وفي الحلقة، كشف معتصم النّهار عن معاناته خلال فترة طلاقه من زوجته ووالدة ابنته لين برنجكجي، قبل أن يعودا من جديد، اذ أشار إلى أنّ تلك الفترة كانت من أصعب الفترات في حياته، فعلق بالقول: "مررتُ بفترة صعبة كثيراً وقاسية على الثلاثة أطراف، بيني وبين شريكتي وابنتنا".
عن بطنها، في حين لفت عدد من المتابعين الى ان لين بدت في غاية من الجمال والاناقة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
01:42 | 2024-04-22
00:02 | 2024-04-22
14:00 | 2024-04-21
12:19 | 2024-04-21
09:44 | 2024-04-21
06:52 | 2024-04-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24