21
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
22
o
بشري
21
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
لأول مرة.. معتصم النهار يكشف تفاصيل عودته لزوجته
Lebanon 24
21-04-2024
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
فاجأ الممثل السوري معتصم النهار، جمهوره ومتابعيه بالحديث لأول مرة عن تفاصيل طلاقه من زوجته لين برنجكجي ومن ثم عودتهما مؤخرا، كاشفا الكثير من الاسرار عن علاقتهما.
وخلال حلوله ضيفا على برنامج "عمر جديد" الذي تقدمه الإعلامية نسرين ظواهرة على قناة "أغاني أغاني"، تحدث معتصم النهار بشفافية لأول مرة عن الكثير من الجوانب في حياته الفنية والشخصية على حد سواء.
Advertisement
وفي الحلقة، كشف معتصم النّهار عن معاناته خلال فترة طلاقه من زوجته ووالدة ابنته لين برنجكجي، قبل أن يعودا من جديد، اذ أشار إلى أنّ تلك الفترة كانت من أصعب الفترات في حياته، فعلق بالقول: "مررتُ بفترة صعبة كثيراً وقاسية على الثلاثة أطراف، بيني وبين شريكتي وابنتنا".
عن بطنها، في حين لفت عدد من المتابعين الى ان لين بدت في غاية من الجمال والاناقة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بلديّة تُوجّه نداءً للنازحين السوريين: غداً اليوم الأخير
Lebanon 24
بلديّة تُوجّه نداءً للنازحين السوريين: غداً اليوم الأخير
08:33 | 2024-04-21
21/04/2024 08:33:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تُشببها كثيراً... بالفيديو شقيقة نانسي عجرم تُغنّي: "بيشبهوا بعض بالشكل وبالصوت"
Lebanon 24
تُشببها كثيراً... بالفيديو شقيقة نانسي عجرم تُغنّي: "بيشبهوا بعض بالشكل وبالصوت"
09:44 | 2024-04-21
21/04/2024 09:44:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل عملية إغتيال إسرائيليّة في لبنان.. هكذا رُصد الهدف جواً!
Lebanon 24
تفاصيل عملية إغتيال إسرائيليّة في لبنان.. هكذا رُصد الهدف جواً!
12:00 | 2024-04-21
21/04/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة داخل منتجع في جبيل.. قتل نفسه في عيد ميلاده
Lebanon 24
مأساة داخل منتجع في جبيل.. قتل نفسه في عيد ميلاده
12:07 | 2024-04-21
21/04/2024 12:07:28
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة "تيك توكر" معروفة جدّاً بحادث سير مروّع... طارت من فوق الجسر!
Lebanon 24
وفاة "تيك توكر" معروفة جدّاً بحادث سير مروّع... طارت من فوق الجسر!
07:16 | 2024-04-21
21/04/2024 07:16:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
01:42 | 2024-04-22
"كنت وقعتني".. إليسا تنفعل على معجب شاهدوا ماذا حصل معها على المسرح (فيديو)
00:02 | 2024-04-22
مايا دياب "تقتحم" حفل زفاف.. شاهدوا ردة فعل العروسين (فيديو)
14:00 | 2024-04-21
لاحقه إلى دورة المياه.. عمرو دياب يهاجم معجباً (فيديو)
12:19 | 2024-04-21
ناصيف زيتون يكشف عن ملامح ابنة رحمة رياض
09:44 | 2024-04-21
تُشببها كثيراً... بالفيديو شقيقة نانسي عجرم تُغنّي: "بيشبهوا بعض بالشكل وبالصوت"
06:52 | 2024-04-21
"ربي يرزقك ويخليلنا ياك".. هكذا عايدت جيسي عبدو زوجها المنتج (صورة)
فيديو
لاحقه إلى دورة المياه.. عمرو دياب يهاجم معجباً (فيديو)
Lebanon 24
لاحقه إلى دورة المياه.. عمرو دياب يهاجم معجباً (فيديو)
14:00 | 2024-04-21
22/04/2024 09:49:23
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة الشاب الذي أحرق نفسه خارج محكمة ترامب حاملا معه سر انتحاره (فيديو)
Lebanon 24
وفاة الشاب الذي أحرق نفسه خارج محكمة ترامب حاملا معه سر انتحاره (فيديو)
04:28 | 2024-04-20
22/04/2024 09:49:23
Lebanon 24
Lebanon 24
يتحرّك مثل البشر وآخر يفهم لغاتهم.. جيل جديد من الروبوتات (فيديو)
Lebanon 24
يتحرّك مثل البشر وآخر يفهم لغاتهم.. جيل جديد من الروبوتات (فيديو)
03:00 | 2024-04-20
22/04/2024 09:49:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24