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فنون ومشاهير
لاحقه إلى دورة المياه.. عمرو دياب يهاجم معجباً (فيديو)
Lebanon 24
21-04-2024
|
14:00
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو رصد انفعال النجم المصري عمرو دياب، في وجه بعض المعجبين الذين لاحقوه إلى دورة المياه، خلال ثهابه إليها في حفل زفاف نجل المطرب المصري محمد فؤاد.
وقال دياب غاضباً من ملاحقيه: "انت هتخش ورايا الحمام؟.. انت ياض أهبل انت وهو؟"
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