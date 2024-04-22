نقل مغني فرنسي شهير إلى المستشفى بعد إصابته بطلق ناري

أصيب المغني الفرنسي الشهير كينجي جيراك بجروح خطرة إثر تعرضه لطلق ناري في الصدر، ما استدعى نقله إلى مستشفى في مدينة بوردو (جنوب غرب).

وبحسب مصادر مقربة من المغني ذي الأصول الغجرية، فإن رجال الشرطة استُدعوا إلى موقع استقبال المسافرين في بيسكاروس على ساحل المحيط الأطلسي فجر اليوم الاثنين 22 نيسان.

ونُقل جيراك في حال خطرة بشكل عاجل إلى مستشفى قريب في بوردو، قبل أن يُعلن في الصباح، أنه حالته مستقرة دون الإفادة بأي تفاصيل عن ملابسات الحادثة.

وأوضح عناصر الإنقاذ أنّ المغني كان في وعيه عند نقله إلى المستشفى، مشيرين إلى أنّ "إصابته خطرة"، فيما لم يستبعد مصدر مقرّب من التحقيق أي فرضية في هذه المرحلة من التحقيق.

من جانبها، أشارت النيابة العامة في مون دو مارسان بمنطقة لاند، إلى عدم إمكانية توفير "أي معلومات" بشأن هذه الحادثة في الوقت الحالي"، لافتة إلى "احتمال" إصدار بيان في وقت لاحق.

وذكر مصدر قريب من البلدية أن جيراك موجود في بيسكاروس منذ أيام عدة، مشيرا إلى أنّ الحادث وقع "وسط مجموعة من المسافرين داخل مخيم وتحديدا في منطقة الاستقبال".

( الجزيرة)