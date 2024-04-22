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فنون ومشاهير

انضمام هذا النجم إلى فيلم تامر حسني

Lebanon 24
22-04-2024 | 23:00
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أعلن النجم تامر حسني عن انضمام الممثل باسم سمرة إلى فريق عمل فيلمه الجديد الذي يحمل اسم "ري ستارت".

 وشارك الفنان المصري متابعيه على "إنستغرام" بصورة تجمعه بنجم مسلسل "العتاولة" الذي عُرض خلال شهر رمضان الفائت، وأرفقها بالتعليق: "انضم لأسرة فيلمي الجديد "ري ستارت" حبيب قلبي وعشرة العُمر النجم الكبير باسم سمرة، مبروك علينا يابو سمره نوّرت الفيلم".

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة، ونالت إعجاب الآلاف منهم، وعبّروا عن سعادتهم بهذا القرار وبهذه الإضافة الى العمل، متمنين لهما النجاح في العمل الجديد الذي يبدو من اسمه أنه كوميدي رومانسي.

 وجاء هذا الإعلان بعد تأكيد تامر حسني أنه بدأ التحضير لفيلم سينمائي جديد، يتعاون فيه مع النجمة هنا الزاهد، والسيناريست أيمن بهجت قمر، والمخرجة سارة وفيق.

( لها)
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