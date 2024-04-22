بالفيديو.. فارس إسكندر يثير الجدل بسبب ما قاله للشيخ خلال زواجه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المهتمة بأخبار المشاهير مقطع فيديو طريف للفنان اللبناني فارس إسكندر خلال كتب كتابه من هبة إسماعيل، وانتشر المقطع بشكل الكبير .

وفي التفاصيل، وثق الفيديو لحظة دخول فارس إسكندر القفص الذهبي بطريقة مختلفة، حيث واقف على عقد الزواج بأسلوبه الخاص الطريف وقال: "قبلت ورضيت التزويج".

وتفاعل جمهور الفنان اللبناني مع الفيديو وعبروا عن اعجابهم بأسلوبه. ( الجديد)