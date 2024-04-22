Advertisement

فنون ومشاهير

بالفيديو.. فارس إسكندر يثير الجدل بسبب ما قاله للشيخ خلال زواجه

Lebanon 24
22-04-2024 | 14:30
A-
A+
Doc-P-1190589-638494142739174902.jpg
Doc-P-1190589-638494142739174902.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المهتمة بأخبار المشاهير مقطع فيديو طريف للفنان اللبناني فارس إسكندر خلال كتب كتابه من هبة إسماعيل، وانتشر المقطع بشكل الكبير .

وفي التفاصيل، وثق الفيديو لحظة دخول فارس إسكندر القفص الذهبي بطريقة مختلفة، حيث واقف على عقد الزواج بأسلوبه الخاص الطريف وقال: "قبلت ورضيت التزويج".

 وتفاعل جمهور الفنان اللبناني مع الفيديو وعبروا عن اعجابهم بأسلوبه. ( الجديد)

Advertisement

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
12:00 | 2024-04-22
10:08 | 2024-04-22
09:37 | 2024-04-22
04:11 | 2024-04-22
03:07 | 2024-04-22
01:42 | 2024-04-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24