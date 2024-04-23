أحيا حفلا في لبنان.. إصابة مغنٍ شهير بطلق ناريّ في صدره وهذا وضعه (صورة)

في حادث خطير، تعرّض المغني الفرنسي كينجي جيراك لطلق ناري في الصدر أمس الإثنين، ما أدى إلى إصابته بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى في بوردو بجنوب غرب البلاد.



وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن المغني الفرنسي تلقى العلاج اللازم، وأكد مصدر مقرب من التحقيقات أن الخطر زال عن جيراك، من دون الإفادة بأي تفاصيل عن ملابسات الحادثة.

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وأشار المصدر إلى عدم استبعاد أي فرضية في هذه المرحلة من التحقيق.



ويتحدر الشاب البالغ من العمر 27 سنة، واسمه كينجي ماييه، من جنوب غرب فرنسا، وعائلته من أصل غجري كاتالوني. وقد فاز ببرنامج "ذي فويس" وبيعت ملايين من ألبوماته التي تتضمن أغاني معروفة مثل "كولور جيتانو" و"أندالوز" التي سجلت مئات ملايين المشاهدات عبر موقع يوتيوب إضافة إلى أغنيته الشهيرة Les yeux de la mama.



يُذكر ان جيراك غنى في مهرجانات جونية عام 2019.





