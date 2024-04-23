مخرج لبناني يتعرّض للسرقة.. هذا ما حصل معه على طريق نهر الموت

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كشفت الممثلة نادين الراسي في فيديو عبر خاصية الستوري على حسابها على "انستغرام" تعرّض المخرج دافيد اوريون للسرقة في منطقة نهر الموت.وروت نادين ان شخصا مجهولا أوقف اوريون في منطقة نهر الموت متنكرا ببدلة عسكرية وأراد منه ايصاله إلى منطقة ضبيه وفي الطريق سرق أمواله وفرّ هارباً.