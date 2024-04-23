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فنون ومشاهير
مخرج لبناني يتعرّض للسرقة.. هذا ما حصل معه على طريق نهر الموت
Lebanon 24
23-04-2024
|
04:15
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كشفت الممثلة نادين الراسي في فيديو عبر خاصية الستوري على حسابها على "انستغرام" تعرّض المخرج دافيد اوريون للسرقة في منطقة نهر الموت.
وروت نادين ان شخصا مجهولا أوقف اوريون في منطقة نهر الموت متنكرا ببدلة عسكرية وأراد منه ايصاله إلى منطقة ضبيه وفي الطريق سرق أمواله وفرّ هارباً.
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المصدر: رصد لبنان 24
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