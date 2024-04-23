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فنون ومشاهير

معتصم النهار يحرج شكران مرتجى في مؤتمر "لعبة حب"

Lebanon 24
23-04-2024 | 06:43
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تصدر اسم الممثل السوري معتصم النهار والممثلة السورية شكران مرتجى، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو لهما من المؤتمر الذي تم تنظيمه في دبي بالامارات العربية المتحدة، والمتعلق بمسلسل "لعبة حب" الذي بدأ عرضه مؤخرا.
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وفي التفاصيل، ظهرت شكران مرتجى في الفيديو وهي تتحدث عن دورها في العمل، وتعبّر عن سعادتها بوجودها في دبي وزيارتها مبنى قناة MBC، اذ قالت: "الحقيقة لما شفت مبنى الـmbc بـ دبي تذكرت أيام حلوة وقت اشتغلت لأول مرة مع MBC".
 
من هنا، قاطعها معتصم النهار بطريقة اعتبرها المتابعون "غير لائقة" اذ قال: "بس هيدا المبنى الجديد غير المبنى اللي رحتي عليه من قبل"، لترد عليه شكران على الفور بالقول: "الـ MBC وين ما كانت بتكون هي الأساس، مش مهم المبنى".
الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين ابدوا دعمهم الكبير لـ شكران مرتجى وانتقدوا معتصم النهار على هذا الفعل، فانهالت تعليقات المتابعين، اذ كتب احدهم: "برافو شكران ردك كان قوي كتير"، وأضاف آخر: "شكران مذوقة كتير والمذوقين والله صاروا قلايل بهالأيام".
 
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