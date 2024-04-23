ابن سيرين عبد النور يُحدث ضجة بطريقته في الكلام... هذا ما فعله (فيديو)

يبدو أن النجمة سيرين عبد النور تحاول الخروج من حالة الحزن التي تعيشها بسبب رحيل والدتها، وذلك بالاستعانة بزوجها وطفليها، فبعد عودتها الى السوشيال ميديا بصور تجمعها بعائلتها الصغيرة، شاركت سيرين متابعيها بفيديو طريف مع طفلها كريستيانو.

وظهرت النجمة اللبنانية وهي تدرّس طفلها الذي سبق وأعلنت أنه يعاني ضعفاً بسيطاً في اللغة العربية، وهو ما دفعها للاتفاق مع معلمته في المدرسة لدعمه ومساعدته في البيت أيضاً، وبدت سيرين في غاية الجدية وهي تشرح لطفلها المستاء طريقة القراءة والكتابة.

وبدا نجل سيرين في المقطع المصوّر ممتعضاً ومنزعجاً، ولم يفوّت أي فرصة للتعبير عن استيائه من الدرس ومن تعليقات والدته، وقال بعفوية: "يا ماما لح توقفي قلبي"، ليقترب منها ويقبّلها بلطف بينما ينظر بخجل الى الكاميرا".

وعندما علّقت سيرين بطرافة: "أنا ما صدقت خلصت من تاليا إجاني كريستيانو"، ليردّ عليها كريستيانو ببراءة: "شو عملت؟ إنت جيتي لتدرسيني وعم تعذبيني وإنت عذبتيني".





وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الفيديو الطريف ونال إعجاب الآلاف منهم، وأشادوا بطرافة الطفل وبراءته، فيما ركّزت الغالبية على دور سيرين وأثنوا على اهتمامها الدائم بطفليها رغم الشهرة والنجومية. (لها)