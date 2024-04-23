Advertisement

فنون ومشاهير

يوتيوب "يعاقب" سعد لمجرد بسبب متابعته في قضية "الاغتصاب"

Lebanon 24
23-04-2024 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1190953-638494957510357203.jpg
Doc-P-1190953-638494957510357203.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كشف الفنان المغربي سعد لمجرد عن سبب انخفاض نسب المشاهدة على فيديوهاته عبر موقع يوتيوب بعدما كان يحصد الملايين سابقاً، وذلك في منشورٍ جديد عبر تطبيق انستغرام.

 وفي التفاصيل، أعرب الفنان سعد لمجرد عن امتنانه من دعم محبّيه له، فكتب "أتقدم بالشكر الجزيل، من أعماق قلبي، باسمي وباسم أنس وفريق العمل، لدعمكم المستمر وتشجيعكم لأغنيتنا الجديدة. أحببت لفت انتباهكم إلى أن حبكم وتقديركم لنا يعني لي أكثر من أي عدد من المشاهدات. ما أشعر به خلال حفلاتي لا يمكن وصفه ولا مقارنته بأي شيء، فهو تفاعل لا يضاهى".

 ولفت سعد لمجرد إلى أن قضية الاغتصاب الّتي لاحقته في فرنسا أثّرت على نسب المشاهدة، فأوضح "يهمني أن أذكر أيضًا أن نسبة المشاهدات قد تأثرت ببعض القيود التي فرضتها يوتيوب، وذلك بمنع بعض أشكال الإعلانات بسبب قضيتي الخاصة في فرنسا.

واشار إلى أن "سبب تراجع المشاهدات بهذا الشكل، لا يهمني، أحبابي، أهم شيء أن يبقى حبنا دائمًا، وأعدكم بأنني سأواصل العمل بجد واجتهاد لتقديم المزيد من المحتوى الجديد والجودة".

( lbc)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:53 | 2024-04-23
13:40 | 2024-04-23
13:00 | 2024-04-23
11:59 | 2024-04-23
08:53 | 2024-04-23
07:25 | 2024-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24