يوتيوب "يعاقب" سعد لمجرد بسبب متابعته في قضية "الاغتصاب"

كشف الفنان المغربي سعد لمجرد عن سبب انخفاض نسب المشاهدة على فيديوهاته عبر موقع يوتيوب بعدما كان يحصد الملايين سابقاً، وذلك في منشورٍ جديد عبر تطبيق انستغرام.

وفي التفاصيل، أعرب الفنان سعد لمجرد عن امتنانه من دعم محبّيه له، فكتب "أتقدم بالشكر الجزيل، من أعماق قلبي، باسمي وباسم أنس وفريق العمل، لدعمكم المستمر وتشجيعكم لأغنيتنا الجديدة. أحببت لفت انتباهكم إلى أن حبكم وتقديركم لنا يعني لي أكثر من أي عدد من المشاهدات. ما أشعر به خلال حفلاتي لا يمكن وصفه ولا مقارنته بأي شيء، فهو تفاعل لا يضاهى".

ولفت سعد لمجرد إلى أن قضية الاغتصاب الّتي لاحقته في فرنسا أثّرت على نسب المشاهدة، فأوضح "يهمني أن أذكر أيضًا أن نسبة المشاهدات قد تأثرت ببعض القيود التي فرضتها يوتيوب، وذلك بمنع بعض أشكال الإعلانات بسبب قضيتي الخاصة في فرنسا.

واشار إلى أن "سبب تراجع المشاهدات بهذا الشكل، لا يهمني، أحبابي، أهم شيء أن يبقى حبنا دائمًا، وأعدكم بأنني سأواصل العمل بجد واجتهاد لتقديم المزيد من المحتوى الجديد والجودة".

( lbc)