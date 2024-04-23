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فنون ومشاهير
لأوّل مرّة... فنان خليجيّ يُعلّق على خبر زواجه من هيفا وهبي: "مستحيل أطلقها"
Lebanon 24
23-04-2024
|
11:59
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علق المطرب الإماراتي عبد الله بالخير على شائعة زواجه من الفنانة هيفاء وهبي، التي جرى تداولها على نطاق واسع لسنوات طويلة، في وقت وصف فيه نفسه بأنه "علامة مسجلة" مثل بيل غيتس، ستيف جوبز أو آينشتاين.
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وروى بالخير في بودكاست "عندي سؤال" على قناة المشهد، قصة تعارفه مع هيفاء وهبي، مشيراً إلى أنه كان يعرفها من خلال عملها كعارضة أزياء في كليبات جورج وسوف، وعندها قامت بزيارته في منزله.
وقال إن الحديث عن زواجه من هيفاء، فبركة وشائعة لا أساس لها من الصحة، علماً أنه يتمنى أن تتحوّل إلى حقيقة. وأضاف: "لو تزوجت هيفاء وهبي من آلاف المستحيلات أطلّقها أو انفصل عنها. (فوشيا)
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