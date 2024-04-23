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فنون ومشاهير

شريف منير يكذب تصريح حسن شاكوش: هذا الكلام لم يصدر مني

Lebanon 24
23-04-2024 | 23:00
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 بعد التصريح المثير للجدل، والذي أدلى به مطرب المهرجانات حسن شاكوش بأن الفنان محمد منير أكد له أنه الوحيد الذي يصلح للغناء وتكذيب "الكينغ" له، ليعود ويؤكد أنه كان يقصد شريف منير وليس محمد منير، حرص الفنان شريف منير على نفي تصريحات شاكوش.

 ونشر شريف منير صورة التصريح، عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام"، وعلّق عليها قائلاً: "خبر غير صحيح، وهذا الكلام لم يصدر مني".

 وكان حسن شاكوش قد قال في تصريحات سابقة: "محمد منير قال لي أنت الوحيد الذي يصلح أن يغني لمصر"، ليخرج "الكينغ" محمد منير ويكذّب هذا الكلام وينفي أنه قابله في الأساس، ليعود شاكوش ويعدل عن تصريحاته قائلاً: "كنت أقصد شريف منير وليس محمد منير"، وهو ما أثار جدلاً ودفع شريف للردّ عليه.

( لها)
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