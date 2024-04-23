ديانا فاخوري تنشر صورة جديدة لابنها دانيال: "حياتي"

نشرت الإعلاميّة في الـ"أم تي في" ديانا فاخوري، صورة جديدة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، لابنها دانيال.

وفي الصورة، ظهرت ديانا وهي تحمل إبنها، فيما لم تكشف عن ملامح وجهه.

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وعلّقت فاخوري على الصورة قائلة: "حياتي".