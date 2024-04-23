Advertisement

فنون ومشاهير

ديانا فاخوري تنشر صورة جديدة لابنها دانيال: "حياتي"

Lebanon 24
23-04-2024 | 13:40
A-
A+
Doc-P-1190996-638495018280271012.png
Doc-P-1190996-638495018280271012.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت الإعلاميّة في الـ"أم تي في" ديانا فاخوري، صورة جديدة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، لابنها دانيال.
 
 
وفي الصورة، ظهرت ديانا وهي تحمل إبنها، فيما لم تكشف عن ملامح وجهه.
Advertisement
 
 
وعلّقت فاخوري على الصورة قائلة: "حياتي".
  
 
مواضيع ذات صلة
بعد غياب... ديانا فاخوري تطلّ مُجدّداً عبر أخبار الـ"أم تي في" (صور)
lebanon 24
23/04/2024 23:02:33 Lebanon 24 Lebanon 24
ديانا فاخوري برفقة "حماتها".. وهكذا علّقت (صورة)
lebanon 24
23/04/2024 23:02:33 Lebanon 24 Lebanon 24
ديانا فاخوري تنشر صورة مع إبنها دانيال: "أوّل مرّة بختبر شعور الأمومة"
lebanon 24
23/04/2024 23:02:33 Lebanon 24 Lebanon 24
ميزة جديدة من انستغرام.. هكذا يمكن تحديد اماكن الاصدقاء
lebanon 24
23/04/2024 23:02:33 Lebanon 24 Lebanon 24

ديانا فاخوري

انستغرام

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
15:00 | 2024-04-23
14:53 | 2024-04-23
13:00 | 2024-04-23
11:59 | 2024-04-23
08:53 | 2024-04-23
07:25 | 2024-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24