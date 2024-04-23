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فنون ومشاهير

ممثل تركي يثير الجدل.. اشترى مدرسته التي تعلّم فيها ثم قام بهدمها (صور)

Lebanon 24
23-04-2024 | 23:40
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أثار الممثل التركي تشاغلار أرطغرل الكثير من الجدل في تركيا، منذ إعلانه عن شرائه منشأة تعليمية سبق له أن درس فيها بطفولته، وقام بتدميرها لاحقاً.
 
ونشر الممثل التركي عبر حسابه على انستغرام، صورة له على أنقاض مبنى يبدو أنه كان مدرسة ابتدائية فيما مضى. وقال أرطغرل الذي لعب دور البطولة في المسلسل التركي الشهير "المنظمة" في منشورٍ أرفقه بالصورة، إنه قام بشراء مدرسته الابتدائية ومن ثم قام بهدمها. وأضاف أنه فعل ذلك انتقاماً من مدرّسين قاموا بضربه خلال فترة الدراسة عندما كان طفلاً.
 
 
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وأثار منشور الممثل التركي الكثير من الجدل، حيث انهالت عليه آلاف التعليقات لاسيما أنه يحظى بمتابعة نحو أكثر من 3 ملايين متابع على تطبيق "إنستغرام".

وانقسم الأتراك بين مؤيدين لممثل "حرّ بماله" لاسيما أنه أعلن عن شراء المدرسة قبل هدمها، ومعارضين لما فعله.
واضطر الممثل التركي على وقع الانتقادات القاسية على إخفاء بعض التعليقات على حسابه في إنستغرام، لكنه لم يقم بحذف الصور أو إصدار توضيحٍ بشأنها.

وظهر أرطغرل في عدّة صور وهو يبتسم على أنقاض مدرسةٍ ابتدائية.

وذكرت وسائل إعلامٍ تركية أن الممثل التركي ربما أراد أن يضحك جمهوره، لكنه فشل في ذلك.

ولم يقم أرطغرل بالفعل بشراء المدرسة أو هدمها، وفق وسائل الإعلام التي رجّحت أن المبنى الذي ظهر بجانبه هي مدرسته الابتدائية بالفعل، لكنها على الأرجّح دُمِرت جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في شباط من العام الماضي.

وحتى الآن لم يصدر أي تعليق رسمي عن الممثل المشهور رغم الانتقادات القاسية التي يواجهها منذ أقل من أسبوع. (العربية)
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