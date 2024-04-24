نادين نجيم وعادل كرم معاً... "بالأفراح"

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كشفت مصادر لـ"فوشيا" عن معلومات أولية عن مسلسل جديد يجمع في بطولته الممثلين عادل كرم ونادين نسيب نجيم، مشيرة إلى أنه يحمل اسمًا مبدئيًا "بالأفراح".⁣

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وقالت المصادر إن المسلسل الجديد كوميدي ويتألف من مجموعة حلقات قصيرة، ومن المرجح عرضه على تطبيق "شاهد" المنضوي تحت شبكة mbc، وهو من تأليف المخرج ناصر فقيه.⁣ (فوشيا)

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