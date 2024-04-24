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فنون ومشاهير

نادين نجيم وعادل كرم معاً... "بالأفراح"

Lebanon 24
24-04-2024 | 06:21
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كشفت مصادر لـ"فوشيا" عن معلومات أولية عن مسلسل جديد يجمع في بطولته الممثلين عادل كرم ونادين نسيب نجيم، مشيرة إلى أنه يحمل اسمًا مبدئيًا "بالأفراح".⁣

وقالت المصادر إن المسلسل الجديد كوميدي ويتألف من مجموعة حلقات قصيرة، ومن المرجح عرضه على تطبيق "شاهد" المنضوي تحت شبكة mbc، وهو من تأليف المخرج ناصر فقيه.⁣ (فوشيا)
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