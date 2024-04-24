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فنون ومشاهير

ناهد السباعي تطالب بلقب وحش الشاشة بدلا من محمد رمضان

Lebanon 24
24-04-2024 | 23:00
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على هامش حضورها "مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة"، عبّرت الفنانة ناهد السباعي عن سعادتها بنجاح مسلسل "محارب" وملامسته قلوب الجمهور، كاشفةً أنها الأحق بلقب "وحش الشاشة"، من الفنان محمد رمضان.

 وقالت السباعي: "أنا سعيدة بأن الناس في أسوان يرونني نوبية ومصرية وأشبههم وملامحي فرعونية، وهذا طبعاً لأنني مصرية بالفعل، والهدف من أي مهرجان سينمائي، أن يتفاعل الناس معنا ويتأثروا بنا، وأسوان هي أفضل محافظة كي نعلّم الناس فيها الفن، في كل جزء في أسوان فن ورسومات، ومن الجيد أن نقيم ورشاً فنية هنا لنعلّم الناس من خلالها".

 وعن تصريح محمد رمضان بأنه "وحش الشاشة"، قالت ناهد السباعي: "أحب التجوّل مع الناس وأنا منهم فلماذا أتكبّر عليهم؟ أهلي لم يربّوني على التكبّر، وبالنسبة الى تصريح محمد رمضان بأنه "وحش الشاشة"، أقول أنا "وحش الشاشة"، وأنا الأَولى بهذا اللقب".

 

واختتمت ناهد السباعي كلامها، متحدثةً عن المرأة وأعمالها، حيث قالت: "قدّمت للمرأة أعمالاً كثيرة، مثل فيلم "حرام الجسد" و"احكي يا شهرزاد" و"يوم للستات"، وأتمنى أن أقدّم قريباً عملاً للمرأة يكون مختلفاً عن كل ما قدمته، وأقول لها: كوني قوية واتبعي إحساسك وحدسك، ولا تسمحي لأحد بأن يكسرك".

( لها)
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