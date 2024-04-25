تزوجت مرتين.. علاقة حب تجمع صاحبة أغنية "أنا دانا" بممثل مصري شهير (فيديو)

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أثارت الفنانة دانا الحلبي الجدل بعدما أطلت مؤخرا برفقة الممثل المصري محمد رجب في حفل زفاف المخرج إسماعيل فاروق، الذي أقيم يوم الأحد الماضي.وظهرت دانا في فيديوهات انتشرت عبر مواقع التواصل ممسكة بيد رجب أثناء دخولهما حفل الزفاف ما جعل الجمهور يظن أنهما في علاقة حب، والتزم الطرفان الصمت ولم يردا على هذه الأخبار.وكان محمد رجب ودانا حلبي، تعاونا في مسلسل "الونش" عام 2022، حيث نشأت بينهما قصة حب، خاصة بعد انفصال الفنان المصري عن زوجته منذ نحو 10 سنوات، وربط الجمهور بعد ظهورها معه بأنها خطيبته، لأنه لم يعلن زواجه حتى الآن.ودانا الحلبي مغنية وممثلة لبنانية اشتهرت من خلال أغنية "أنا دانا"، و"بص عليا"، واتجهت للتمثيل وشاركت في أعمال "الهيبة – الحصاد"، "حرملك"، "ببساطة"، "دورة جونية جبيل"، وأفلام "بالغلط"، "بغمضة عين"، "المهراجا"، "فلفل أبيض" ومسلسل " العين بالعين".ودانا تزوجت سابقا مرتين وهي أم لصبي وفتاة.