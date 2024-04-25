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فنون ومشاهير
مشروع قصي خولي ودانييلا رحمة.. ما مصيره؟
Lebanon 24
25-04-2024
|
04:45
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تحدث الممثل السّوري قُصَي خولي عن مصير مشروعه الفني الجديد الذي كان من المفترض أن يتم إجهازه خلال الأيام الماضية، ولكنّه تَأَجّل بسبب وفاة والده، حيث مَنَعَه ذلك التواجد في رمضان الماضي في أيّ عمل فني كما تَعَوّد الجمهور على وجوده على الشاشة ضمن الماراثون الفني.
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وقال خولي عن المشروع الفني الذي من المفترض أن يجمعه بالممثلة دانييلا رحمة إنّه ليست لديه معلومة نهائية عن مصيره، وذلك بسبب الظروف التي مَرّ بها خلال الفترة الماضية من وفاة والده، مؤكداً أنّ الفترة المقبلة ستتضح فيها الأمور مع الشركة المنتجة، سواء أكان سيتم استكمال المشروع أم لا، خصوصاً أنّ لديه مشاريع درامية أخرى مع الشركة نفسها.(نواعم)
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