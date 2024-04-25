فنانة تكشف عن تعرّض عائلتها لأزمة صحية: "الابتسامة منخبّي وراها وجع وحزن ودموع"

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نشرت الفنانة هيدي كرم عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، مجموعة صور كشفت من خلالها عن مرورها وعائلتها بأزمة صحية خلال إجازة عيد الفطر الماضي.وقالت هيدي معلقةً على الصور: "الحياة مش دايماً إجازة سعيدة، الحياة فيها كتير مطبّات تجارب واختبارات، الحياة رحلة مش سهلة لكن تستاهل تنعاش".واختتمت بالقول: "مش كل اللي بتشوفوه على السوشيال ميديا بيكون هو الحقيقة، ساعات الابتسامة العريضة والنضّارة الحلوة بنخبّي وراهم وجع وحزن ودموع، بس برده الحياة جميلة بكل ما فيها ومغامرة رائعة بكل معانيها". (لها)