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فنون ومشاهير

فنان معروف يعلن: التبرع بجزء من أرباح لعبة يابانية شهيرة لفلسطين

Lebanon 24
25-04-2024 | 07:45
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أعلن الفنان محمد رمضان عن التبرع بجزء من أرباح لعبة XENO اليابانية في الشرق الأوسط، بصفته سفيرها، لمساعدة الأطفال في فلسطين، بعد القصف والدمار الشامل الذي شهده قطاع غزة على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي.
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وقال رمضان عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك": "XENO اليابانية قررت إن جزء من أرباح لعبتهم الجديدة هتروح لمساعدة أطفال فلسطين، وعلى فكرة من نفسهم من غير ما أقولهم حاجة". وأضاف: "كل ما حد منكم ينزّل اللعبة أو يتابع صفحاتها العربية، هيكون ساهم في رسم البسمة على وش طفل فلسطيني".
 

وكان قد تم تعيين محمد رمضان في آب 2023، سفيراً للعبة XENO اليابانية في الشرق الأوسط، وهي اللعبة الأولى في اليابان، كونه أحد أشهر الفنانين في الشرق الأوسط، ولديه قاعدة جماهيرية كبيرة في المنطقة.

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