جينيفر لوبيز متهمة بوفاة "تيك توكر" شهيرة.. كيف حصل ذلك؟

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توفيت مشهورة التيك توك الأميركية، كايل ماريسا روث، المعروفة بمحتواها الساخر عن نجوم هوليوود ومصدر الشائعات الفنية، عن عمر ناهز الـ 36 عامًا، إثر معاناتها من سرطان القولون.ورغم أن عائلة ماريسا لم تكشف سبب الوفاة الفعلي، إلَّا أن محبيها ألقوا اللوم على النجمة الأميركية جينيفر لوبيز، مُشيرين إلى أنها المتسبب الأول والأساسي في وفاتها، بعدما أقدمت على حظر محتواها في "تيك توك" وإيقاف حسابها، الذي يعتبر مصدر دخلها.ولفت المستخدمون إلى أن جينيفر تحظر أي محتوى يسخر من فيلمها الجديد "The Greatest Love Story Never Told"، الذي يروي قصة نشأتها في حي ذا برونكس، وحينما نشرت كايل فيديو تنتقد فيه الفيلم وتسخر منه عبر حسابها في "تيك توك"، قامت جينيفر بإغلاق حسابها على الفور.وزعم المستخدمون أن حظر جينيفر لحساب كايل أثَّر على دخلها، فقد سبق أن كشفت الأخيرة خلال لقاء لها مع مجلة "فوربس" أن نرجسية النجمة العالمية أثرت على أعمالها؛ ما تسبب في خسارتها أكثر من أربعة أرقام من دخلها في شهر آذار من هذا العام.وأوضحت كايل أنها في حال توفيت من سرطان القولون، فإن الأمر يقع على عاتق جينيفر. وبناءً على تصريحاتها، ربط المستخدمون بين انخفاض دخلها وعدم قدرتها على تحمل تكاليف العلاج الطبي الذي تحتاجه.وبعد وفاتها، أصدرت والدة كايل بيانًا تتحدث فيه عن التحديات التي واجهتها ابنتها بسبب "تيك توك"، وكتبت: رسالتي كأم تتعلق بتيك توك، والسمية، والروح الشريرة التي واجهتها كايل، وما واجهه الكثير من الناس، وحاولوا التعامل معه بسبب تلك المساحة السامة.. أريد فقط أن يعيش الناس حياتهم مع إشراقة روح كايل الجميلة". (فوشيا)