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فنون ومشاهير

بعد النجاح الذي حققته في "بيت الرفاعي"... الفنانة الشابة تكشف عن جديدها

Lebanon 24
25-04-2024 | 10:03
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أعلنت الفنانة الشابة ملك قورة أنها ستشارك في فيلم "جوازة توكسيك" للنجمة ليلى علوي بعد النجاح الذي حققته في مسلسل "بيت الرفاعي"، معربة عن سعادتها بالمشاركة في "بيت الرفاعي" والتعاون مع الفنان أمير كرارة.
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وقالت ملك قورة لـ"لها": "مشاركتي في عمل من بطولة أمير كرارة من أجمل تجارب حياتي، واستفدت الكثير منه، خاصة أنه يشجع كل مَن حوله، وكنا نتعامل مع بعض في اللوكيشن كأسرة واحدة".
 
 
واضافت: "بعد نجاحي في "بيت الرفاعي"، أستعد للمشاركة في فيلم جديد بعنوان "جوازة توكسيك"، حيث أجسد شخصية فتاة تسعى للزواج، وأعيش قصة حب مع محمد أنور خلال الأحداث".

يذكر أن فيلم "جوازة توكسيك" من بطولة: ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.
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