إليسا تُهاجم غادة عون: هيدي بأي بلد بتصير!

توجّهت إليسا بمنشورٍ عبر حسابها على "أكس" إلى كلّ من رئيس مجلس القضاء الأعلى، مدعي عام التمييز، ورئيس التفتيش القضائي طالبتهم بتنفيذ قرار صادر لمصلحتها يخصّ قناتها على يوتيوب.

وكتبت إليسا:" حضرة رئيس مجلس القضاء الأعلى، حضرة مدعي عام التمييز، حضرة رئيس التفتيش القضائي فيكن تخبروا الشعب اللبناني كيف الواحد بيوصل لحقو بهيدا البلد لما قناتي على يوتيوب مستولي عليها شركة من دون أي سند، طالع قرار بحقها بتسليمي ياها من القضاء المدني و ما ردت".

أضافت:" من بعد تحقيقات لأسابيع أخذ قرار محامي عام بتسليمي قناتي و تطبيق القانون و أوقف صاحب الشركة لي رفض حتى تنفيذ إشارة المحامي العام، و بسحر ساحر بتتصل غادة عون بالمحقق و بتلزمه يترك صاحب الشركة و يقفل المحضر حتى من دون ما تتطلع على ملفي! هيدي بأي بلد بتصير…. و للحديث تتمة".