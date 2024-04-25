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فنون ومشاهير

إيهاب فهمي ضحية تشابه الأسماء.. وهذا ما حدث له

Lebanon 24
25-04-2024 | 15:30
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 أثيرت خلال الساعات الماضية حالة من الجدل بعد تداول منشور يحمل اسم إيهاب فهمي على "فيسبوك" يتحدث عن الموت وأنه لا يتبقى له في الدنيا إلا ساعات، ما أقلق جمهور الفنان إيهاب فهمي الذي حاول الاطمئنان على صحته، إلا أن إيهاب فهمي كشف مفاجأة. حيث أوضح في تصريح خاص لـ"لها"، حقيقة الأمر، قائلاً: "فوجئت بكم كبير من الاتصالات تسأل عما حدث، وبعد متابعتي للسوشيال ميديا، وجدت أن الأمر كله عبارة عن تشابه أسماء، والحساب الذي نشر عن وفاته ليس لي وإنما لشخص آخر يُدعى إيهاب فهمي".

 وأضاف: "في البداية ظننت أنه هكر أو شخص ما ينتحل شخصيتي بحساب مزيف، لكنني بعدما بحثت في الأمر وجدت أنه تشابه أسماء، وأتمنى لصاحب هذا الحساب الشفاء العاجل، أنا بخير ولا أمر بأي وعكة صحية، وسعيد للغاية باهتمام الجمهور بي وحرصهم على الاطمئنان على سلامتي، وأعتذر للجمهور على حالة القلق التي حدثت".

( لها)
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