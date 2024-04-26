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فنون ومشاهير

بعد اعلان مرضها.. رسالة من نجوى كرم الى نوال الكويتية

Lebanon 24
26-04-2024 | 00:47
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تمنت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، الشفاء العاجل لقيثارة الخليج نوال الكويتية بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية، نقلت على إثرها لإحدى المستشفيات.

وشاركت نجوى كرم، تدوينة عبر حسابها على منصة إكس كتبت فيها: "سلامة قلبِك يا إختي وحبيبة قلبي إنشالله ما بتشوفي شرّ، والصحة تضلّها دايمة، عليكِ وعلى عيلتِك وعلى بيتِك".
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وكانت قد أعلنت شركة روتانا تعرض نوال الكويتية لوعكة صحية، حيث نشرت الشركة صورة لها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، متمنية لها الشفاء العاجل.
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