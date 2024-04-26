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فنون ومشاهير

الحكم بسجن إعلاميّة معروفة... ما هي التهم الموجّهة إليها؟

Lebanon 24
26-04-2024 | 05:30
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قضت محكمة الجنايات الكويتية، بسجن المذيعة والإعلامية الشهيرة حليمة بولند، بالسجن لمدة عامين مع الشغل والنفاذ مع غرامة مالية قيمتها 2000 دينار، بتهمة "التحريض على الفسق والفجور".

من جانبها، أوضحت مريم البحر محامية الإعلامية حليمة بولند تفاصيل حكم سجن الأخيرة، مبينة أن الخصم الذي رفع عليها القضية أخذ نفس الحكم، وهو الحبس مع الشغل والنفاذ وغرامة 2000 دينار.
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وقالت في فيديو نشره حساب "المجلس"، أن القضية تعود إلى سنة وكان عليها تعتيم تام.

كما تابعت: "الطرفان ادعيا على بعضهما، وكلاهما أخذ نفس الحكم بالحبس والغرامة".

وبينت مريم البحر أنه فعلاً تم توجيه تهمة "التحريض على الفسق والفجور" لحليمة بولند، مشيرة إلى أن الإعلامية لا تعرف هذا الشخص الذي اتهمها. (العربية)
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