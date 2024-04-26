مفاجأة: فنانة لبنانية في عمل فني مع عدد من نجوم الفن والرياضة وأبرزهم محمد صلاح.. فمن هي؟

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كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي تفاصيل مشاركتها في عمل فني جديد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنكليزي، والفنان عمرو دياب وعدد من نجوم الفن والرياضة.وفي تصريحات لـ"فوشيا"، قالت نوال: "انتهيت من تصوير حملة دعائية فيلمية إعلانية لإحدى أكبر شركات المياه الغازية في العالم، وسأجتمع فيها مع عدد من نجوم الفن والرياضة أمثال عمرو دياب ومحمد صلاح وأحمد السقا، واللاعب البرازيلي روبرتو كارلوس".وأشارت نوال إلى أن الحملة الدعائية من المقرر أن يتم إطلاقها بعد عدة أسابيع عبر كافة الفضائيات والمنصات الاجتماعية.وشوقت نوال الزغبي جمهورها لأغنيتها الجديدة "من باريس" قائلة: انتهيت مؤخرا خلال تواجدي في العاصمة الفرنسية من تسجيل أغنية بعنوان من باريس من المقرر أن تطلق خلال 20 يومًا، وهي أغنية ستكون مفاجأة لجمهوري". (فوشيا)