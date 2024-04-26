مرّة جديدة طليقة وائل كفوري تُهدّد: "وقد أعذر من أنذر"... هل قصدت زوجها السابق؟

مرّة جديدة، تُثير أنجيلا بشارة الجدل بشأن علاقتها مع طليقها الفنان وائل كفوري، إذ نشرت اليوم عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، منشوراً قالت فيه "وقد أعذر من أنذر".

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كما نشرت بشارة صورة لرجل يضع قناعاً، بينما يحمل حقيبة مليئة بالأقنعة.

وأضافت بشارة: "يُفضّل النرجسي إثارة إعجاب شخص غريب بدلاً من الاهتمام بأسرته".