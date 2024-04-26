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فنون ومشاهير

حادثة أثناء تصوير هذا الفيلم الجديد تتسبب بإصابة عدد من فريق العمل!

Lebanon 24
26-04-2024 | 08:43
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تعرض فريق عمل فيلم The Pickup الجديد، الذي يقوم ببطولته النجم العالمي إيدي ميرفي، لحادثة وذلك أثناء تصوير أحد المشاهد داخل أحد المطارات الصغيرة في مدينة أتلانتا ضمن ولاية جورجيا الأميركية، بعد أن اصطدمت سيارة بشاحنة كبيرة.
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وأكدت وسائل إعلام أميركية أن نجم هوليوود الشهير إيدي ميرفي لم يكن ضمن الطاقم الذي تعرض لإصابات، وكذلك الأمر بالنسبة للنجم بيت ديفيدسون والنجمة كيكي بالمر شركائه في بطولة العمل، والذين لم يكونوا متواجدين لحظة وقوع الحادث، وفي المقابل تم نقل اثنين من أفراد الطاقم إلى المستشفى، وتسجيل عدة إصابات أخرى نتيجة الحادث.
 
 
وعلى أثر ما حدث، أصدرت شركة Amazon MGM Studios بياناً توضيحياً حول ما حصل جاء فيه: "لسوء الحظ، لم يسر تسلسل المشهد كما هو مخطط له وأصيب العديد من أفراد الطاقم نتيجة لذلك، ولانزال نجمع الحقائق حول ما حدث وكيف حدث، ولكن أولاً وقبل كل شيء، تفكيرنا مع المصابين".
 
وأكدت الشركة التزامها بحماية فريق العمل حيث قالت: "إن حماية الطاقم بأكمله والممثلين هي أولويتنا الأولى، وسنواصل الحرص على تأمين أعلى معايير السلامة في العمل أثناء التصوير".
 
 
ولم يعرف حتى اليوم تفاصيل القصة التي يدور حولها الفيلم كما لم يحدد تاريخ معين لإصداره، لكن من المتوقع أن يدرج ضمن أفلام عام 2025، فيما رجحت بعض وسائل الإعلام العالمية أن الفيلم سيكون ضمن إطار أفلام الحركة والكوميديا، يشار إلى أن الفيلم من إخراج تيم ستوري. (سيدتي)
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