بالفيديو.. فيفي عبده لأنعام: "كلهم كذابين"

أحيت الفنانة المصرية أنغام حفلا في مصر من قلب سيناء مساء يوم أمس الخميس، وسط حضور كبير من قبائل وعائلات سيناء بمختلف فئاتهم.

وفي التفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المهتمة بأخبار المشاهير، مقطع فيديو لأنغام وهي تغني وتقول: "انا هسيبك عشان كداب"، لترد الفنانة المصرية فيفي عبده وتقول لها: "يا انغام كلهم كدابين".

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الفيديو، وانهالت التعليقات على الشكل التالي: "وصدقت فيفي الحكيمة" والبعض الآخر قال: "تعرفهم فيفي". ( الجديد)