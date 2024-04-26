بالفيديو.. فيفي عبده لأنعام: "كلهم كذابين"

وفي التفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المهتمة بأخبار المشاهير، مقطع فيديو لأنغام وهي تغني وتقول: "انا هسيبك عشان كداب"، لترد الفنانة المصرية فيفي عبده وتقول لها: "يا انغام كلهم كدابين".
وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الفيديو، وانهالت التعليقات على الشكل التالي: "وصدقت فيفي الحكيمة" والبعض الآخر قال: "تعرفهم فيفي". ( الجديد)
انغام: "وانا هسيبك عشان كداب".
فيفي عبده: يا انغام كلهم كدابين 😂 pic.twitter.com/Gv0bUj1GWq
— Gorgeous (@gorgeous4ew) April 26, 2024
انغام: "وانا هسيبك عشان كداب".
فيفي عبده: يا انغام كلهم كدابين 😂 pic.twitter.com/Gv0bUj1GWq