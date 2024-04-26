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فنون ومشاهير

شيرين عبد الوهاب وبهاء سلطان معاً من جديد

Lebanon 24
26-04-2024 | 23:00
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تستعد الكويت لإطلاق أولى حفلات مهرجان ليلة عمر والتي تبدأ خلال أيام بحفل فني ضخم يجمع نوال الكويتية ونبيل شعيل لأول مرة معا في 2 أيار القادم على خشبة مسرح آرينا بالكويت.

 ومن نجوم الوطن العربي المرشحين لإحياء حفلات مهرجان ليلة عمر خلال موسم الصيف: شيرين عبد الوهاب ، بهاء سلطان ، تامر عاشور وعايض، على أن يكون كل من بهاء سلطان، عايض وتامر عاشور في حفل واحد  يتاريخ 4 أيار.

 ويجري حالياً الإتفاق مع شيرين عبد الوهاب على تفاصيل حفلها ضمن فعاليات المهرجان للإعلان عن تذاكر الحفل خلال الفترة القادمة، على أن يكون حفلها بتاريخ 3 ايار القادم.

(نواعم)
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