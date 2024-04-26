شيرين عبد الوهاب وبهاء سلطان معاً من جديد

تستعد الكويت لإطلاق أولى حفلات مهرجان ليلة عمر والتي تبدأ خلال أيام بحفل فني ضخم يجمع نوال الكويتية ونبيل شعيل لأول مرة معا في 2 أيار القادم على خشبة مسرح آرينا بالكويت.

ومن نجوم الوطن العربي المرشحين لإحياء حفلات مهرجان ليلة عمر خلال موسم الصيف: شيرين عبد الوهاب ، بهاء سلطان ، تامر عاشور وعايض، على أن يكون كل من بهاء سلطان، عايض وتامر عاشور في حفل واحد يتاريخ 4 أيار.

ويجري حالياً الإتفاق مع شيرين عبد الوهاب على تفاصيل حفلها ضمن فعاليات المهرجان للإعلان عن تذاكر الحفل خلال الفترة القادمة، على أن يكون حفلها بتاريخ 3 ايار القادم.

(نواعم)