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فنون ومشاهير

مذيع معروف يعيش بحالة نفسيّة صعبة... صدر حكم بسجنه لهذا السبب

Lebanon 24
27-04-2024 | 05:50
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بعد الجدل الواسع الذي أثارته فبركة عملية سرقة بثت في برنامج إذاعي مباشر في المغرب، وبعد إصدار القضاء المغربي حكما بالسجن 4 أشهر حبسا نافذا في حق مقدم البرنامج محمد بوصفيحة الملقب بـ"مومو"، كشف محامي الأخير تفاصيل قضية "السرقة المزعومة" التي شغلت الرأي العام المغربي خلال شهر رمضان.
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وأكد أن "مومو" في حالة نفسية سيئة بعد صدور الحكم بسجنه أربعة أشهر نافذة، في ما بات يعرف إعلاميا بـ"قضية فبركة سرقة ببرنامج مومو رمضان شو".

كما أوضح أن المذيع يعيش تحت وقع المفاجأة لاسيما أنه توقع أن يتم الاستماع إليه من طرف الأمن بصفته شاهدا في القضية أو بالأحرى ضحية لعملية السرقة المفبركة التي وقعت مباشرة خلال بث برنامجه، "مومو رمضان شو".

وأضاف أنه "تفاجأ بكونه متهما في هذه القضية، وكأي مواطن لديه ملف معروض على العدالة فهو يعيش حالة من التأثر"، ما دفعه للتوقف عن بث برنامجه الصباحي إلى حين استقرار حالته النفسية، وهو ما حدث بداية هذا الأسبوع، حيث استأنف البرنامج بشكل مباشر. (العربية)
 
 
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