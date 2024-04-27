22
o
بيروت
24
o
طرابلس
22
o
صور
25
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
24
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
ناصيف زيتون يُحيّر مُحبّيه... لم يوضح بعد حقيقة ما حدث معه (صورة)
Lebanon 24
27-04-2024
|
09:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
تفاجأ متابعو الفنان السوريّ ناصيف زيتون، باختفاء صفحته على موقع انستغرام".
واللافت أنّه لم يصدر أيّ توضيح بعد من قبل زيتون، فيما رجّح مُحبّوه أنّ تكون صفحته سُرقت، بينما أشار البعض الآخر إلى أنّه عمد ربما على إلغائها.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ناصيف زيتون يكشف عن ملامح ابنة رحمة رياض
Lebanon 24
ناصيف زيتون يكشف عن ملامح ابنة رحمة رياض
27/04/2024 19:32:36
27/04/2024 19:32:36
Lebanon 24
Lebanon 24
عُرس الموسم.. دانييلا رحمة وناصيف زيتون يتزوجان قريباً!
Lebanon 24
عُرس الموسم.. دانييلا رحمة وناصيف زيتون يتزوجان قريباً!
27/04/2024 19:32:36
27/04/2024 19:32:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"شو رأيك بالإنتاج؟".. ناصيف زيتون يتغزّل بجمال ابنة رحمة رياض فمن تشبه أكثر؟
Lebanon 24
"شو رأيك بالإنتاج؟".. ناصيف زيتون يتغزّل بجمال ابنة رحمة رياض فمن تشبه أكثر؟
27/04/2024 19:32:36
27/04/2024 19:32:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة.. ديو جديد لناصيف زيتون مع هذه النجمة الشهيرة والجمهور "متحمّس" فمن تكون؟
Lebanon 24
مفاجأة.. ديو جديد لناصيف زيتون مع هذه النجمة الشهيرة والجمهور "متحمّس" فمن تكون؟
27/04/2024 19:32:36
27/04/2024 19:32:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ناصيف زيتون
انستغرام
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أطلت بحذاء "غريب".. لقطات رومانسية تجمع نادين نسيب نجيم وخطيبها في دبي (صور)
Lebanon 24
أطلت بحذاء "غريب".. لقطات رومانسية تجمع نادين نسيب نجيم وخطيبها في دبي (صور)
23:25 | 2024-04-26
26/04/2024 11:25:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بأجواء مميزة ملكة جمال لبنان السابقة تحتفل بعيدها.. وابنتها أصبحت نسخة عنها (صور)
Lebanon 24
بأجواء مميزة ملكة جمال لبنان السابقة تحتفل بعيدها.. وابنتها أصبحت نسخة عنها (صور)
00:40 | 2024-04-27
27/04/2024 12:40:44
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت مُحجبة وترتدي النقاب.. ممثلة شهيرة تُفاجئ الجمهور في آخر صورة لها
Lebanon 24
كانت مُحجبة وترتدي النقاب.. ممثلة شهيرة تُفاجئ الجمهور في آخر صورة لها
04:22 | 2024-04-27
27/04/2024 04:22:09
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على جثة شاب في أحد المنتجعات في جونية!
Lebanon 24
العثور على جثة شاب في أحد المنتجعات في جونية!
14:50 | 2024-04-26
26/04/2024 02:50:57
Lebanon 24
Lebanon 24
زغرتا حزينة... هكذا فارق الشاب بشار الحياة
Lebanon 24
زغرتا حزينة... هكذا فارق الشاب بشار الحياة
08:08 | 2024-04-27
27/04/2024 08:08:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
10:45 | 2024-04-27
بالصورة ديانا فاخوري برفقة نجل زوجها: "مع ابني الكبير"
07:30 | 2024-04-27
لا يزال في المستشفى... شاهدوا آخر صور لـ"كابتن السينما اللبنانيّة"
05:50 | 2024-04-27
مذيع معروف يعيش بحالة نفسيّة صعبة... صدر حكم بسجنه لهذا السبب
04:59 | 2024-04-27
ابن راغب علامة يستمتع بوقته على البحر (صورة)
04:22 | 2024-04-27
كانت مُحجبة وترتدي النقاب.. ممثلة شهيرة تُفاجئ الجمهور في آخر صورة لها
03:27 | 2024-04-27
بسبب فستانها.. ملكة جمال لبنان السابقة تتعرّض للهجوم (فيديو)
فيديو
ستكون من بين الأفضل لهذا العام.. Vivo تطلق ساعة مميزة هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ستكون من بين الأفضل لهذا العام.. Vivo تطلق ساعة مميزة هذه مواصفاتها (فيديو)
04:00 | 2024-04-27
27/04/2024 19:32:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت مرتين.. علاقة حب تجمع صاحبة أغنية "أنا دانا" بممثل مصري شهير (فيديو)
Lebanon 24
تزوجت مرتين.. علاقة حب تجمع صاحبة أغنية "أنا دانا" بممثل مصري شهير (فيديو)
02:07 | 2024-04-25
27/04/2024 19:32:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيبت بمتلازمة نادرة.. للمرة الأولى سيلين ديون تطل في مقابلة وتتحدث عن مرضها (فيديو)
Lebanon 24
أصيبت بمتلازمة نادرة.. للمرة الأولى سيلين ديون تطل في مقابلة وتتحدث عن مرضها (فيديو)
03:22 | 2024-04-24
27/04/2024 19:32:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24