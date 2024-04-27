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فنون ومشاهير

ناصيف زيتون يُحيّر مُحبّيه... لم يوضح بعد حقيقة ما حدث معه (صورة)

Lebanon 24
27-04-2024 | 09:30
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تفاجأ متابعو الفنان السوريّ ناصيف زيتون، باختفاء صفحته على موقع انستغرام".
 
 
واللافت أنّه لم يصدر أيّ توضيح بعد من قبل زيتون، فيما رجّح مُحبّوه أنّ تكون صفحته سُرقت، بينما أشار البعض الآخر إلى أنّه عمد ربما على إلغائها.
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ناصيف زيتون

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