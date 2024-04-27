أحمد السقا يحسم جدل انفصاله عن زوجته الإعلامية الشهيرة

ما زال الممثل المصري أحمد السقا يتعرض بين الحين والآخر لانتشار أخبار حول انفصاله عن زوجته الإعلامية مها الصغير، رغم نفيه المتكرر لما يتم تداوله عن انفصالهما، لكن في الساعات الماضية عادت أخبار انفصال السقا ومها للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي وهو رد عليه في تصريحات إعلامية بالنفي.

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وأكد السقا أن حياته الزوجة مستقرة تماماً ولا صحة مطلقاً لما يتردد عن انفصالهما، موضحاً أنه متزوج من مها منذ أكثر من 25 عاماً وموضوع الانفصال خارج تماماً عن حساباته ولن يحدث مطلقاً.

وكان أحمد السقا قد كشف خلال حلوله ضيفاً على برنامج "الحكاية" الذي يقدّمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة "mbc مصر"، حقيقة الأخبار المتداولة عن وضعه الصحي، حيث أكد تعرّضه لمشكلة في المرارة، استوجبت خضوعه لجراحة لإزالتها، مشيرا الى انه عانى كثيراً من الشائعات في الفترة الماضية، إلا أن الموضوع "بسيط"، وحالته الصحية تحسّنت، وهو يواظب حالياً على التمرين مع فريق طلائع الجيش.

