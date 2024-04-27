"بحبه جدًا"... دينا الشربيني توجه رسالة إلى محمد صلاح

كشفت النجمة دينا الشربيني، عن سعادتها البالغة برسالة نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي اللاعب محمد صلاح، والتي أشاد في رسالته بمسلسل "كامل العدد +1".

وخلال لقائها في برنامج "صباح الخير يا وطن" عبر قناة "الفجيرة"، قالت دينا الشربيني موجهة رسالتها لمحمد صلاح: "أنا بسلم عليه وبقوله شكرا لأنه بعتلي رسالة وأنا انبسط بيها أوي، هو فخر العرب بحبه جدا وكل الوطن العربي بيحبه".

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وتابعت دينا الشربيني: "كنت مبسوطة أوي إنه بيتفرج على المسلسل".

وعن فكرة تقديم جزء ثالث من مسلسل "كامل العدد" أوضحت دينا الشربيني أنها ترحب بتقديم الجزء الثالث إذا ما تم كتابته بنفس المستوى الذي قدم في الجزء الأول والثاني.

وكشفت دينا الشربيني أنها انتهت من تصوير مسلسل جديد يتكون من 10 حلقات من كتابة مريم نعوم، ويدور في قالب إثارة وتشويق.

ونافست دينا الشربيني في موسم رمضان 2024 بمسلسل "كامل العدد +1" وعرض في النصف الأول من رمضان. (نواعم)