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فنون ومشاهير

"المرهقون" يفوز بالجائزة الخاصة لمهرجان مالمو

Lebanon 24
27-04-2024 | 23:41
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منحت لجنة التحكيم في مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد جائزتها الخاصة للفيلم اليمني "المرهقون"، بينما حصل الفيلم المغربي "كذب أبيض" للمخرجة أسماء المدير على جائزة أفضل فيلم في مسابقة الأفلام الطويلة.
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وحصل فيلم "باي باي طبريا" للمخرجة لينا سويلم على جائزة أفضل فيلم غير روائي، وذلك في ختام الدورة الرابعة عشر لمهرجان مالمو للسينما العربية التي أعلنت جوائزها السبت في السويد.

وذهبت جائزة أفضل إخراج إلى التونسية كوثر بن هنية عن فيلمها "بنات ألفة" المأخوذ عن قصة واقعية ويمزج بين الوثائقي والدرامي.

ونال الفلسطيني صالح بكري جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "الأستاذ" كما نالت مواطنته منى حوا جائزة أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم الأردني "إن شاء الله ولد".

وفاز السوداني محمد كردفاني بجائزة أفضل سيناريو عن فيلم "وداعا جوليا" بينما ذهبت جائزة تصويت الجمهور لفيلم "أنف وثلاث عيون" للمخرج المصري أمير رمسيس وبطولة ظافر العابدين وأمينة خليل.

وفي مسابقة الأفلام القصيرة، فاز بالجائزة فيلم "عقبالك يا قلبي" للمخرجة المصرية شيرين مجدي دياب.

ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم العراقي "ترانزيت" من إخراج باقر الربيعي. (سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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