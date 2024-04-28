22
o
بيروت
24
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
24
o
بعلبك
24
o
بشري
22
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
"رسائل حب" من إلهام شاهين إلى ماجدة الرومي
Lebanon 24
28-04-2024
|
03:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
أرسلت الفنانة المصرية إلهام شاهين رسالة إلى الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي بعد حضورها لحفلها في قصر عابدين.
ونشرت إلهام شاهين عبر حسابها على "إنستغرام" صورًا من الحفل، وكتبت في رسالتها لماجدة الرومي: "كانت أجمل حفلة حضرتها في أجمل مكان بمصر الجميلة والعريقة قصر عابدين، برفقة أجمل وأرقى وأنقى إنسانة، الفنانة المبدعة التي حلقت بنا في السماء بصوتها الملائكي وأدائها الرائع وإحساسها الصادق وحبها الكبير لفنها وحبها العظيم لمصر".
Advertisement
وأضافت إلهام شاهين: "لا يمكن للإنسان أن يتجاهل جذور ماجدة، إذ هي مولودة من أم مصرية من بورسعيد، فمصر ترحب بك بحرارة، وقد ترتبط إحساساتها الوطنية الصادقة بموطنها الأم، فمن داخل قلب مصر، نشكرك يا ماجدة على حبك وإخلاصك". (العين)
المصدر: العين
Advertisement
الأكثر قراءة
إبتداءً من اليوم... الأمطار الغزيرة عائدة مع برق ورعد
Lebanon 24
إبتداءً من اليوم... الأمطار الغزيرة عائدة مع برق ورعد
07:39 | 2024-04-27
27/04/2024 07:39:22
Lebanon 24
Lebanon 24
صورٌ من داخل زنزانة هنيبعل القذافي في لبنان.. وهذا ما كشفه عن حالته
Lebanon 24
صورٌ من داخل زنزانة هنيبعل القذافي في لبنان.. وهذا ما كشفه عن حالته
15:27 | 2024-04-27
27/04/2024 03:27:43
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ أمني.. ماذا حصل في المطار مساء اليوم؟
Lebanon 24
خبرٌ أمني.. ماذا حصل في المطار مساء اليوم؟
14:23 | 2024-04-27
27/04/2024 02:23:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة ديانا فاخوري برفقة نجل زوجها: "مع ابني الكبير"
Lebanon 24
بالصورة ديانا فاخوري برفقة نجل زوجها: "مع ابني الكبير"
10:45 | 2024-04-27
27/04/2024 10:45:50
Lebanon 24
Lebanon 24
زغرتا حزينة... هكذا فارق الشاب بشار الحياة
Lebanon 24
زغرتا حزينة... هكذا فارق الشاب بشار الحياة
08:08 | 2024-04-27
27/04/2024 08:08:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
23:41 | 2024-04-27
"المرهقون" يفوز بالجائزة الخاصة لمهرجان مالمو
23:00 | 2024-04-27
عابد فهد يفكر في الاعتزال... وشغفه بالفن أصبح مرضاً
16:13 | 2024-04-27
منى واصف تصدم الجميع بأمنيتها بعد الوفاة!
14:29 | 2024-04-27
"بحبه جدًا"... دينا الشربيني توجه رسالة إلى محمد صلاح
12:42 | 2024-04-27
أحمد السقا يحسم جدل انفصاله عن زوجته الإعلامية الشهيرة
10:45 | 2024-04-27
بالصورة ديانا فاخوري برفقة نجل زوجها: "مع ابني الكبير"
فيديو
ستكون من بين الأفضل لهذا العام.. Vivo تطلق ساعة مميزة هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ستكون من بين الأفضل لهذا العام.. Vivo تطلق ساعة مميزة هذه مواصفاتها (فيديو)
04:00 | 2024-04-27
28/04/2024 12:33:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت مرتين.. علاقة حب تجمع صاحبة أغنية "أنا دانا" بممثل مصري شهير (فيديو)
Lebanon 24
تزوجت مرتين.. علاقة حب تجمع صاحبة أغنية "أنا دانا" بممثل مصري شهير (فيديو)
02:07 | 2024-04-25
28/04/2024 12:33:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيبت بمتلازمة نادرة.. للمرة الأولى سيلين ديون تطل في مقابلة وتتحدث عن مرضها (فيديو)
Lebanon 24
أصيبت بمتلازمة نادرة.. للمرة الأولى سيلين ديون تطل في مقابلة وتتحدث عن مرضها (فيديو)
03:22 | 2024-04-24
28/04/2024 12:33:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24