Advertisement

فنون ومشاهير

"رسائل حب" من إلهام شاهين إلى ماجدة الرومي

Lebanon 24
28-04-2024 | 03:19
A-
A+
Doc-P-1192936-638498965244843328.jpg
Doc-P-1192936-638498965244843328.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أرسلت الفنانة المصرية إلهام شاهين رسالة إلى الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي بعد حضورها لحفلها في قصر عابدين.

ونشرت إلهام شاهين عبر حسابها على "إنستغرام" صورًا من الحفل، وكتبت في رسالتها لماجدة الرومي: "كانت أجمل حفلة حضرتها في أجمل مكان بمصر الجميلة والعريقة قصر عابدين، برفقة أجمل وأرقى وأنقى إنسانة، الفنانة المبدعة التي حلقت بنا في السماء بصوتها الملائكي وأدائها الرائع وإحساسها الصادق وحبها الكبير لفنها وحبها العظيم لمصر".
Advertisement

وأضافت إلهام شاهين: "لا يمكن للإنسان أن يتجاهل جذور ماجدة، إذ هي مولودة من أم مصرية من بورسعيد، فمصر ترحب بك بحرارة، وقد ترتبط إحساساتها الوطنية الصادقة بموطنها الأم، فمن داخل قلب مصر، نشكرك يا ماجدة على حبك وإخلاصك". (العين)

المصدر: العين
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
23:41 | 2024-04-27
23:00 | 2024-04-27
16:13 | 2024-04-27
14:29 | 2024-04-27
12:42 | 2024-04-27
10:45 | 2024-04-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24