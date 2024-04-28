"رسائل حب" من إلهام شاهين إلى ماجدة الرومي

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أرسلت الفنانة المصرية إلهام شاهين رسالة إلى الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي بعد حضورها لحفلها في قصر عابدين.ونشرت إلهام شاهين عبر حسابها على "إنستغرام" صورًا من الحفل، وكتبت في رسالتها لماجدة الرومي: "كانت أجمل حفلة حضرتها في أجمل مكان بمصر الجميلة والعريقة قصر عابدين، برفقة أجمل وأرقى وأنقى إنسانة، الفنانة المبدعة التي حلقت بنا في السماء بصوتها الملائكي وأدائها الرائع وإحساسها الصادق وحبها الكبير لفنها وحبها العظيم لمصر".وأضافت إلهام شاهين: "لا يمكن للإنسان أن يتجاهل جذور ماجدة، إذ هي مولودة من أم مصرية من بورسعيد، فمصر ترحب بك بحرارة، وقد ترتبط إحساساتها الوطنية الصادقة بموطنها الأم، فمن داخل قلب مصر، نشكرك يا ماجدة على حبك وإخلاصك". (العين)