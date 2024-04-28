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فنون ومشاهير

إختفاء ناصيف زيتون بشكل مفاجئ يُحدث ضجة ويقلق محبيه.. أين هو؟

Lebanon 24
28-04-2024 | 08:32
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أثار النجم ناصيف زيتون جدلاً واسعاً بين محبيه ومتابعيه بعد إختفاء صفحته على تطبيق انستغرام بشكل مفاجئ، ومن دون أي توضيح من قبل النجم السوري.
وفي التفاصيل، وخلال البحث عن اسم ناصيف زيتون على انستغرام، لم يتم العثور على حسابه، وهو ما دفع البعض للحديث عن قرصنة أو سرقة حسابه، بينما رجح البعض الآخر أنها خطوة مقصودة من ناصيف وبأنه يحضر لمفاجأة مختلفة.
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وتداولت صفحات السوشيال ميديا الصفحة ودون عليها عبارة "عذرًا، هذه الصفحة غير متوفرة"، وهو ما أثار استغراب متابعيه.
 
وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الخبر وأثار الأمر قلق محبيه، متسائلين عن أسباب غيابه، في حين تداولت بعد الصفحات التي تحمل اسمه ويديرها جمهوره مقاطع فيديو من حفل زفاف أحياه مع النجم ملحم زين في لبنان، وهذا ما طمأن محبيه أنه بحالة جيدة، وتم ترجيح أن تكون صفتحه قد تعرضت للسرقة. (لها)
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