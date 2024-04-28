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فنون ومشاهير
"بحبك كتير".. فنان سوري شهير يطلب يد النجمة بلقيس فتحي للزواج على الهواء مباشرة
Lebanon 24
28-04-2024
|
09:56
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خلال استضافته في برنامج "يا فيل يا ريل" مع الإعلامي طوني أبو جودة، تقدم الفنان السوري طلال مارديني للزواج من الفنانة اليمنية بلقيس فتحي على الهواء مباشرة.
وطلب من مارديني اختيار فنانة للزواج منها، ليقع اختياره على بلقيس، مشددًا على حبه لها، قائلًا: "أنا بحبك كتير كتير، وطالب إيدك للزواج".
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وأوضح مارديني في ختام جملته أنه يمازح الجمهور فحسب، قائلًا: "مزح طبعًا".
وعن أكثر العادات السيئة التي تسيطر عليه، كشف مارديني أنه يعاني من "الكذب" بداعٍ أو دون داعٍ.
ولفت إلى أن كذبه لا يضر به الآخرين، إذ لا يؤلف قصصًا عن الآخرين، لكنه يفضل الكذب من أجل إنعاش الخيال.
وقال: "كنت أؤلف قصة وأصدقها وأجعل من حولي يصدقها، وأقنعهم بها، وبالمدرسة كذبت على الأستاذ جعلته يعطيني 500 ليرة كل يومين". (البوابة)
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