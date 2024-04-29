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فنون ومشاهير

بغياب زوجها.. ماريتا الحلاني ووالدتها تستمتعان بوقتهما على البحر (صور)

Lebanon 24
29-04-2024 | 03:10
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نشرت الفنانة ماريتا الحلاني صورا عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وبدت ماريتا بملابس البحر وهي تستمتع بوقتها وبالطقس الجميل في رأس الخيمة في الامارات.
 
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وكانت ماريتا برفقة والدتها ملكة جمال لبنان السابقة وزوجة الفنان عاصي الحلاني، كوليت الحلاني.

ولفت المتابعون غياب زوج ماريتا كميل ابي خليل من خلال الصور التي نشرتها، في حين ان العديد من المتابعين أشاروا إلى انها حامل.

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