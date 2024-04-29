خانها مُجدداً مع كاتريكسا.. "شروق" تفضح "دكتور فود" وتعلن طلاقهما (فيديو)

بعد موجة من الخلافات والمشاحنات وتبادل الاتهامات فيما بينهما، أعلنت التيكتوكر الفلسطينية شروق، المعروفة باسم "صن شاين"، خبر طلاقها من زوجها مشهور السوشال ميديا جورج ديب، المعروف باسم "دكتور فود".



وشاركت شروق عبر خاصية البث المباشر في "تيك توك" مقطع فيديو تعلن من خلاله طلاقها، وتفضح فيه أفعال زوجها المنافية للأخلاق، مدعيةً أنه أقدم على خيانتها مع البلوغر اللبنانية كاتريكسا مقابل مبلغ 50 دولارا.



وقالت شروق بنبرة عالية ومشحونة بالغضب، بينما يظهر خلفها "دكتور فود" جالسًا على الأريكة غير مباليًا بكلامها: "أنا وهيدا الإنسان اطلقنا، انتهينا أبو كاتريكسا".

شروق تعلن طلاقها من دكتور فود بسبب خيانته 😰! pic.twitter.com/Y6flbD1xid — Gorgeous (@gorgeous4ew) April 28, 2024 Advertisement

وبعد تداول الفيديو على نطاق واسع، عادت شروق بمقطع فيديو تؤكد فيه العلاقة الطيبة بينها وبين زوجها، إذ ظهرا معًا داخل السيارة برفقة طفلهما "حنا"، وقالت: "كل شي قديم خلص وقته صح، إحنا ولاد هيدا اليوم".



وهذه ليست المرة الأولى التي تكشف فيها شروق خيانة زوجها، فقد سبق أن فضحته في بث مباشر شاركته عبر حسابها في منصة "تيك توك"، إذ لاحقت زوجها خارج أحد الفنادق حافيةً القدمين خلال تصويره، وادعت أنه أقدم على إقامة علاقة غير شرعية مع كاتريكسا في السيارة، واستخدمت عبارات خادشة للحياء وسط صمت زوجها.(البوابة)



