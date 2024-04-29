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فنون ومشاهير

نجم شهير في قبضة الشرطة الفرنسية.. اتُهم بالاعتداء الجنسي على امرأتين!

Lebanon 24
29-04-2024 | 14:30
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اعتقلت الشرطة الفرنسية النجم السينمائي جيرار ديبارديو بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأتين.

ديبارديو، 75 عامًا، الذي يتم التحقيق معه بالفعل في العديد من الجرائم المماثلة بما في ذلك الاغتصاب، متهم الآن بالتحرش بالموظفين في مجموعتين منفصلتين من الأفلام

 ويُزعم أن ديبارديو تحرش بامرأة أثناء تصوير فيلم Les Volets Verts (The Green Shutters) في أيلول 2021.

 كما اتُهم بالتحرش بامرأة أخرى أثناء تصوير فيلم Le Magician et les Siamois (الساحر والسيامي) في آذار 2014.

 وقال مصدر في التحقيق يوم الاثنين: "تم استدعاء السيد ديبارديو للمثول أمام مركز شرطة باريس اليوم، وهو محتجز حاليا."

 وأضاف: "يتم استجوابه بشأن اعتداءين جنسيين مزعومين وقعا في عامي 2014 و2021".

 ونفى ديبارديو كل الاتهامات الموجهة إليه.

(lbc)
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