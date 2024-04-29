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فنون ومشاهير

محاكمة ممثل فرنسي بتهمة الاعتداء الجنسي خلال تصوير فيلم

Lebanon 24
29-04-2024 | 17:15
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أعلن ممثلو الادعاء الفرنسي يوم الإثنين أن الممثل الفرنسي جيرار ديبارديو سيواجه محاكمة جنائية في تشرين الاول بشأن اعتداءات جنسية مزعومة في عام 2021 لامرأتين أثناء تصوير فيلم.
وتمّ التحفّظ على الممثل البالغ من العمر 75 عاماً، والذي نفى سابقاً ارتكاب أي مخالفات، لاستجوابه من قبل الشرطة في باريس لعدة ساعات في وقت سابق الإثنين.
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وقال مكتب المدعي العام في باريس في بيان إنه "تم استدعاء الممثل للمثول أمام المحكمة الجنائية بعد الاستجواب".
ووفق البيان فإن المحاكمة ستبدأ في تشرين الاول بتهمة الاعتداء الجنسي الذي من المحتمل أن يكون قد ارتكب في أيلول 2021 ضد ضحيتين أثناء تصوير فيلم "لي فولي فير"، دون أن يذكر البيان أسماء الضحايا المزعومين.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن مصممة ديكور سينمائي تبلغ من العمر 53 عاماً، زعمت أن ديبارديو أمسك بها وتحرش بها جنسيا أثناء تصوير فيلم "لي فولي فير" أو "المصاريع الخضراء"، بحسب محامية المرأة كارين دوريو ديبولت، عندما قدمت بلاغا إلى مكتب المدعي العام في باريس في شباط.

وفي رسالة مفتوحة في تشرين الاول الماضي، قال ديبارديو: "لم يسبق لي أن أساءت إلى امرأة".

كما وجهّت أكثر من اثنتي عشرة امرأة أخرى اتهامات لديبارديو بالتحرش بهن أو ملامستهن أو الاعتداء عليهن جنسيا.

ووجهت إليه تهم أولية بالاغتصاب والاعتداء الجنسي في عام 2020 بعد اتهامات من الممثلة شارلوت أرنو.

جدير بالذكر أنه كان يُنظر إلى ديبارديو منذ فترة طويلة على أنه رمز وطني في فرنسا، حيث كان سفيراً عالمياً للسينما الفرنسية وتمتع بشهرة دولية بعد أداء عدة أدوار في هوليوود.
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