من أصل فلسطيني.. فنانة لبنانية غائبة تحتفل بمناسبة خاصة مع زوجها (صور)

نشرت الفنانة رولا سعد صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



وأطلت رولا في الصور برفقة زوجها المهندس يحيى خضر بلقطات رومانسية وهما يحتفلان بمناسبة خاصة.

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ورولا ابتعدت منذ زواجها عام 2021 عن الساحة الفنية.



أما زوجها يحيى خضر فهو سوري من أصول فلسطينية، ويعمل مهندساً، وكان لقاؤهما الأول في حفل عيد ميلادها في بيروت، ثم ربطتهما علاقة صداقة، ثم قصة حب، وتمت خطبتها في ليلة رأس السنة عام 2021، لتكلل بعدها القصة بالزواج.



ومن أشهر أعمال رولا "عن اذنك يا معلم"، " نوياهالو"،

"بسبستللو"، و"يانانا" مع الراحلة الشحرورة صباح وغيرها من الأعمال.



