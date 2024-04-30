Advertisement

فنون ومشاهير

من أصل فلسطيني.. فنانة لبنانية غائبة تحتفل بمناسبة خاصة مع زوجها (صور)

Lebanon 24
30-04-2024 | 01:50
A-
A+
Doc-P-1193612-638500639477044297.png
Doc-P-1193612-638500639477044297.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت الفنانة رولا سعد صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وأطلت رولا في الصور برفقة زوجها المهندس يحيى خضر بلقطات رومانسية وهما يحتفلان بمناسبة خاصة.
 
Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ورولا ابتعدت منذ زواجها عام 2021 عن الساحة الفنية.

أما زوجها يحيى خضر فهو سوري من أصول فلسطينية، ويعمل مهندساً، وكان لقاؤهما الأول في حفل عيد ميلادها في بيروت، ثم ربطتهما علاقة صداقة، ثم قصة حب، وتمت خطبتها في ليلة رأس السنة عام 2021، لتكلل بعدها القصة بالزواج.

ومن أشهر أعمال رولا "عن اذنك يا معلم"، " نوياهالو"،
"بسبستللو"، و"يانانا" مع الراحلة الشحرورة صباح وغيرها من الأعمال.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:00 | 2024-04-30
02:56 | 2024-04-30
02:14 | 2024-04-30
23:00 | 2024-04-29
17:15 | 2024-04-29
14:30 | 2024-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24