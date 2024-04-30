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فنون ومشاهير
تلقى عرضاً من محطة مُنافسة.. هل يترك وسام حنا الـ LBCI؟
Lebanon 24
30-04-2024
|
02:56
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تلقى الممثل ومقدم البرامج وسام حنا عروضاً من محطة لبنانية منافسة لينضم اليها مع بعض الحوافز الجديدة ليكون حاضراً على شاشتها في رمضان المقبل بعد نجاحه الكبير في برنامج "أكرم من مين" الذي عُرض في رمضان عبر شاشة الـ lbci ومنح ملايين الدولارات للمشاهدين في لبنان.
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وإلى اليوم لا يزال وسام متحفظاً على الرد بانتظار معرفة المزيد عن مشروع الانتقال، ولو ان معلومات تقول إن حنا لن يترك الـ lbci مهما كانت المغريات؛ وهو وقّع على عقد جديد لبرنامج يطلق قريباً، وسيكون مختلفاً عن برامج المسابقات التي قدمها وسام من قبل والى اليوم. (نواعم)
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