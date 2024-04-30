Advertisement

فنون ومشاهير

تلقى عرضاً من محطة مُنافسة.. هل يترك وسام حنا الـ LBCI؟

Lebanon 24
30-04-2024 | 02:56
A-
A+
Doc-P-1193636-638500678535777715.jpg
Doc-P-1193636-638500678535777715.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تلقى الممثل ومقدم البرامج وسام حنا عروضاً من محطة لبنانية منافسة لينضم اليها مع بعض الحوافز الجديدة ليكون حاضراً على شاشتها في رمضان المقبل بعد نجاحه الكبير في برنامج "أكرم من مين" الذي عُرض في رمضان عبر شاشة الـ lbci ومنح ملايين الدولارات للمشاهدين في لبنان.
Advertisement

وإلى اليوم لا يزال وسام متحفظاً على الرد بانتظار معرفة المزيد عن مشروع الانتقال، ولو ان معلومات تقول إن حنا لن يترك الـ lbci مهما كانت المغريات؛ وهو وقّع على عقد جديد لبرنامج يطلق قريباً، وسيكون مختلفاً عن برامج المسابقات التي قدمها وسام من قبل والى اليوم. (نواعم)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:00 | 2024-04-30
02:14 | 2024-04-30
01:50 | 2024-04-30
23:00 | 2024-04-29
17:15 | 2024-04-29
14:30 | 2024-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24