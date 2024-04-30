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فنون ومشاهير

فنان لبنانيّ يُثير بلبة... تأخّر كثيراً عن الصعود إلى المسرح وهذه حقيقة ما حصل معه

Lebanon 24
30-04-2024 | 08:23
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بعد الضجة التي رافقت حفله الأخير في المغرب، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يظهر فيها الفنان مروان خوري وهو يعتذر من جمهوره بسبب تأخره في الصعود الى المسرح لأسباب لم يكشف عنها.

وبقي الجمهور لأكثر من ساعة في الخارج منتظراً فتح الأبواب والدخول الى القاعة، كما انتظروا لأكثر من ساعتين حتى يصعد خوري الى المسرح.

وإزاء هذه الفوضى، اضطر خوري للصعود إلى المسرح، وقدّم خالص اعتذاره لمحبيه وعبّر عن محبته الشديدة للجمهور المغربي بسبب التأخر الحاصل، وأكد وجود مشاكل لم يكشف عنها، في حين كشفت مصادر موثوقة أن سبب تأخره في الصعود الى المسرح هو مشاكل مادية.

ولفت خوري خلال حديثه مع جمهوره إلى أنه لم يكن ينوي الصعود إلى المسرح بسبب هذه المشاكل، ولكن بما أنه يحترم جمهوره ويحبهم فسيكمل الحفل، وبالفعل انطلق بالغناء وقدّم باقة من أشهر أغانيه. (لها)
 
 
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