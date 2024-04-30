فنان لبنانيّ يُثير بلبة... تأخّر كثيراً عن الصعود إلى المسرح وهذه حقيقة ما حصل معه

مروان خوري يرفض الصعود على المسرح بسبب مشاكل مادية و الجمهور المغربي يغضب .
فوضى عارمة رافقت حفل الفنان اللبناني مروان خوري الذي أقيم مساء الخميس بأحد الفنادق المصنفة بمدينة الدار البيضاء، بعد أشهر من الدعاية والترويج له عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وكشف مصدر أن الجماهير التي… pic.twitter.com/A5qqpdOD5T
— People بالعربي (@peoplebelarabi) April 28, 2024
مروان خوري يرفض الصعود على المسرح بسبب مشاكل مادية و الجمهور المغربي يغضب .
فوضى عارمة رافقت حفل الفنان اللبناني مروان خوري الذي أقيم مساء الخميس بأحد الفنادق المصنفة بمدينة الدار البيضاء، بعد أشهر من الدعاية والترويج له عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وكشف مصدر أن الجماهير التي… pic.twitter.com/A5qqpdOD5T