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فنون ومشاهير

حمادة هلال يثير ضجة بعد نشره صورا.. ما قصتها؟

Lebanon 24
30-04-2024 | 23:00
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أثار الفنان حمادة هلال جدلاً كبيراً بعدما نشر عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" مجموعة صور ظهر فيها بمواقف مختلفة وهو يحاول المقارنة بينها وبين صور مشابهة للفنان الراحل نور الشريف من بعض أعماله الفنية تكشف الشبه بينهما.

ونشر هلال الصور من دون أن يعلّق عليها، لتنهال عليه تعليقات الجمهور، مؤكدين أن هناك شبهاً كبيراً بين هلال والشريف، وهو ما ظهر بوضوح في عدد من الأعمال الفنية، ولاقت الصور تفاعلاً كبيراً من متابعي هلال، إذ قال أحدهم: "دي حقيقة فعلاً من زمان وأنا شايف إنه شبهك أوي". وطالبه آخرون بالسعي لتقديم سيرة الفنان الراحل نور الشريف في عمل فني.

( لها)
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