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فنون ومشاهير

"راحو حريم عصام".. خبر خطوبة نجمة مسلسل "باب الحارة" السورية من فنان شهير ينتشر (صور)

Lebanon 24
01-05-2024 | 02:56
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انتشر في الساعات الماضية خبر خطوبة النجم العراقي ماجد المهندس من الممثلة السورية ليليا الأطرش الشهيرة بشخصية "لطفية" في مسلسل "باب الحارة".

وتداول مستخدمو منصة "إكس" أنباء خطوبة المهندس وليليا على نطاق واسع، من دون تأكيد من جهة الطرفين، إذ لا يزال الفنانان يلتزمان الصمت إزاء الخبر.
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ولفت رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن المهندس (52 عامًا) وليليا (46 عامًا) يليقان لبعضهما البعض، فكتبت إحداهن: "لطفيه بنت فريال خطبها ماجد المهندس ، احس مره لايقين وحلوين".

وأعربت إحدى معجبات المهندس عن تعاستها بهذا الخبر، وعلَّقت: "الناس تصحى على أخبار حلوة، وأنا صاحية على خطبة ماجد المهندس، يا شين سكين الغدر والخيانة لاجاك من حب الطفولة".

وعلَّقت إحداهن ساخرة: "راحو حريم عصام وحده اخذها خاله ابو قاسم والثانيه اخذها ماجد المهندس باقي بنت ابو النار".
 
 
 

وهذه ليست المرة الأولى التي يُشاع فيها خبر خطوبة الثنائي، فقد سبق أن أثارت الممثلة السورية فضول المتابعين بعد نشرها صورة تجمعها بالفنان العراقي مُرفقةً برسالة رومانسية تزامنًا مع عيد الحب. (البوابة)

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