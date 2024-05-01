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فنون ومشاهير

حبة "فياغرا" ومشاهد جريئة.. فيلم من إنتاج لبناني يتعرّض للهجوم وشكوى ضده (فيديو)

Lebanon 24
01-05-2024 | 04:17
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تم عرض الفيلم الكويتي "شهر زي العسل" عبر منصة "نيتفلكس" في 29 من نيسان الماضي، وانقسمت ردود الأفعال بين مشيد ومنتقد لأحداثه التي جمعت الفنان الكويتي محمود أبوشهري والفنانة المصرية نور الغندور.

وضمن إطار كوميدي رومانسي، دارت الأحداث بين شاب وفتاة يقرران الزواج من بعضهما لكن دون معرفة دوافع الآخر، إذ تبدأ علاقتهما بعداوة لتنتهي بالحب، وهو ما شاهدناه في العديد من الأعمال الأجنبية مثل The Proposa، The Ugly Truth، Me Before You، وغيرها.

ورأى بعض مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي أن العمل يخالف القيم المجتمعية، ومستلهم من الثقافة الغربية ويحاكي الأفلام الهوليوودية، إذ علَّقت إحداهن منتقدة: "فلم  شهر زي العسل مو يحاكي ثقافة خليجية؟ (بغض النظر ان الممثلين مو خليجيين اصلاً) ليش احسني اتابع اجنبي؟ وين الخليجي في الموضوع؟ ما في واقعية ابد الستايل و الأحداث؟ لو ان العمل بجناسي ممثليه كان احسن و منطقي أكثر".
 
 
 
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حبة فياغرا
ومن أكثر المشاهد التي لاقت انتقادات واسعة، تناول الغندور حبة لعلاج وجع الرأس، ليتضح فيما بعد أنها حبة "فياغرا" ما يؤدي إلى تصرفها بطريقة غير طبيعية وتعرضها لفرط حركة لينتهي بها الأمر بالتعرض للإغماء.

وبعد الجدل الحاصل على الفيلم، قرر المحامي هاني حسين التقدم بشكوى إلى النيابة العامة ضد الفيلم؛ لمخالفته للقيم التي جبل عليها المجتمع الكويتي، بحسب حساب "المجلس" الكويتي.

ويتناول العمل الكوميدي محاولة "أمل" وزوجها "وائل" بتدبير زواج "نور"، الشابة النابضة بالحياة، من رجل الأعمال "حمد"، الذي يتمتع بشخصية جادة وتقليدية، فيقرران الارتباط لكن دون يعرف أين منهما دوافع الآخر في خوض هذه التجربة.

وتبدأ تتكشف الأمور فيما بينهما بعد سفرهما إلى لبنان من أجل قضاء شهر العسل، وسط مغامرات حماسية ومواقف طريفة.

ويُشارك في العمل إلى جانب نور الغندور ومحمود بوشهري العديد من نجوم لبنان، من بينهم وسام صباغ، وجوزيف قصاف، وسلمى شلبي، وعماد فغالي، وآسيا عاكف، ومهدي برويز.

والمسلسل من إنتاج ايغل فيلمز، وإخراج إيلي سمعان. (البوابة)

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