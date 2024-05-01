ستتزوّج من رجل أعمال... إليكم هويّة حبيب ملكة جمال لبنان السابقة (صور)

أعلنت ملكة جمال لبنان السابقة مايا رعيدي أنّها ستدخل القفص الذهبيّ قريباً.

وكانت رعيدي كشفت قبل 4 سنوات، عن خطوبتها من رجل الأعمال اللبنانيّ برونو حتّي.

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ولا تُشارك مايا متابعيها بصور خطيبها، وقد أبقت علاقتها به سريّة.